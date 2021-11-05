В Японии на фоне пандемии семьям с детьми выплатят по 880 долларов на каждого ребенка

Японским семьям с детьми обещали выплатить пособие в размере 100 тысяч иен на каждого ребенка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всем японским семьям с детьми в качестве поддержки населения во время пандемии коронавируса выплатят единоразовое пособие в размере 100 тысяч иен (примерно 880 долларов США) на каждого ребенка младше 18 лет. Об этом утром в пятницу, 5 ноября, сообщила газета Yomiuri.

Издание уточняет, что такие единоразовые выплаты положены всем семьям с детьми, независимо от дохода родителей. По данным газеты, пока в кабинете министров Японии только принято решение по поводу пособий, официально правительство объявит жителям Страны восходящего солнца о новом пакете финансовой помощи через пару недель, 19 ноября.