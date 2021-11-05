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Происшествия5 ноября 2021 6:29

При стрельбе в Калифорнии пострадали два человека

Мужчина и женщина с огнестрельными ранениями доставлены в больницу
Источник:kp.ru
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Случаи стрельбы в США - не редкость

Случаи стрельбы в США - не редкость

Фото: REUTERS

В четверг, 4 ноября, в американском штате Калифорния неизвестный открыл стрельбу по людям, в результате пострадали двое, мужчина и женщина, передает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

Обоих пострадавших доставили в больницу. По данным правоохранителей, мужчина ранен в руку, а женщина получила ранение в спину. Начато расследование, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. О задержании подозреваемого в стрельбе информации не поступало.