Украинский депутат заявил, что в стране тайно добываются миллиарды кубометров газа

Депутат Верховной рады открыл украинцам "страшную тайну" Фото: REUTERS

Неожиданное заявление сделал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Артем Дмитрук: по его словам, на Украине тайно добываются миллиарды кубометров газа, чего вполне хватило бы и для обеспечения нужд самой страны, и на экспорт.

«Я открою для всех страшную тайну: ни для кого не секрет, что 40% экономики в нашей стране находится в тени. Отрасль добычи – одна из самых коррумпированных, где можно больше всего украсть», - заявил украинский парламентарий в эфире телеканала «Наш».