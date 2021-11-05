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Политика5 ноября 2021 6:57

Украинский депутат заявил, что в стране тайно добываются миллиарды кубометров газа

По словам Артема Дмитрука, этих объемов добычи полностью хватило бы и для нужд Украины, и на экспорт в другие страны
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Депутат Верховной рады открыл украинцам "страшную тайну"

Депутат Верховной рады открыл украинцам "страшную тайну"

Фото: REUTERS

Неожиданное заявление сделал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Артем Дмитрук: по его словам, на Украине тайно добываются миллиарды кубометров газа, чего вполне хватило бы и для обеспечения нужд самой страны, и на экспорт.

«Я открою для всех страшную тайну: ни для кого не секрет, что 40% экономики в нашей стране находится в тени. Отрасль добычи – одна из самых коррумпированных, где можно больше всего украсть», - заявил украинский парламентарий в эфире телеканала «Наш».