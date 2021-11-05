Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 ноября 2021 7:39

Что произошло в ночь на 5 ноября

Депутат Рады обвинил Россию в блокировке поставок угля из Казахстана на Украину
Источник:kp.ru
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
«КП» – о последних новостях на утро 5 ноября 2021 года

«КП» – о последних новостях на утро 5 ноября 2021 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы собрали самые главные новости к утру 5 ноября 2021 года. Вчера глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала поставки угля из Казахстана на Украину, задействовав для этого возможности «Российских железных дорог». По его словам, «РЖД» якобы не подтверждают проезд вагонов с углем через территорию России, поэтому «все поставки в ноябре заблокированы». ранее Герус заявил, что наша страна с 1 ноября 2021 приостанавливает поставки угля на Украину.

К слову, другой депутат ВР, Артем Дмитрук от партии «Слуга народа», накануне раскрыл украинцам «страшную тайну»: по его словам, на Украине тайно добываются миллиарды кубометров газа, чего вполне хватило бы и для обеспечения нужд самой страны, и на экспорт.