Что произошло в ночь на 5 ноября

«КП» – о последних новостях на утро 5 ноября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы собрали самые главные новости к утру 5 ноября 2021 года. Вчера глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала поставки угля из Казахстана на Украину, задействовав для этого возможности «Российских железных дорог». По его словам, «РЖД» якобы не подтверждают проезд вагонов с углем через территорию России, поэтому «все поставки в ноябре заблокированы». ранее Герус заявил, что наша страна с 1 ноября 2021 приостанавливает поставки угля на Украину.

К слову, другой депутат ВР, Артем Дмитрук от партии «Слуга народа», накануне раскрыл украинцам «страшную тайну»: по его словам, на Украине тайно добываются миллиарды кубометров газа, чего вполне хватило бы и для обеспечения нужд самой страны, и на экспорт.