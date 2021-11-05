Британские ученые обнаружили ген, увеличивающий риск тяжелого течения коронавируса

Ученые из Британии обнаружили ген, увеличивающий риск тяжелого течения коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые из Оксфордского университета обнаружили ген, который увеличивает риск тяжелого течение коронавирусной инфекции. Об этом сообщил научный журнал Nature Genetics.

Специалисты провели анализ, обнаруживший хромосомную территорию 3p21.31, которая связана с увеличением риска отказа дыхательных путей при коронавирусе в два раза.

- Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS и выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска, — гласит текст исследования.

Ученые сообщили, что такой ген есть у 60% людей южноазиатского происхождения и у 15% европейцев. При этом уточняется, что LZTFL1 нельзя рассматривать как единственную причину осложнений с дыхательными путями при коронавирусной инфекции.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что риск заразиться коронавирусом от человека, который привился против COVID-19, а потом заболел инфекцией, гораздо ниже, чем от непривитого больного. Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных, пояснила она.