Британские медики сообщили, что пятна на языке могут быть признаком рака

Медики из Британии сообщили, что пятна на языки могут быть признаком рака Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Красные или белые пятна на языке могут указывать на развитие рака ротовой полости. Об этом сообщило издание Express со ссылкой на британских медиков.

Также признаками онкологии могут быть язвы, не заживающие в течение трех недель, шишка на шее, постоянные боли в горле и ухе, проблемы с глотанием и изменения речи.

- Важно помнить, что эти признаки могут возникать при многих других заболеваниях. Если вы заметили что-либо из этого, не паникуйте, но немедленно обратитесь к специалисту, — говорится в статье издания.

Ранее ученые из Оксфордского университета обнаружили ген, который увеличивает риск тяжелого течение коронавирусной инфекции. Специалисты провели анализ, обнаруживший хромосомную территорию 3p21.31, которая связана с увеличением риска отказа дыхательных путей при коронавирусе в два раза. Ученые сообщили, что такой ген есть у 60% людей южноазиатского происхождения и у 15% европейцев. При этом уточняется, что LZTFL1 нельзя рассматривать как единственную причину осложнений с дыхательными путями при коронавирусной инфекции.