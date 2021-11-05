Количество ДТП с участием электросамокатов увеличилось более чем на 50% за год

МВД РФ сообщило, что количество ДТП с участием электросамокатов в России увеличилось более чем на 50% за год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-центре МВД России сообщили, что количество аварий с участием электросамокатов увеличилось на 51,27% за год.

- За девять месяцев 2021 года в РФ зарегистрировано 416 дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года прирост дорожно-транспортных происшествий данного вида составил 51,27%, — цитирует сообщение ТАСС.

С начала года в ДТП с электросамокатами погибли девять человек, еще 438 пострадали.

Ранее глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что правила езды на электросамокатах могут внести в правила дорожного движения. Он согласился с идеей обязать пользователей такого транспорта носить каски, а также ввести регулирование скорости электросамокатов. Крашенников добавил, что проблема с электросамокатами в больших городах "назревает".