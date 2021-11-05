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Происшествия5 ноября 2021 8:59

Тела всех погибших найдены на месте крушения самолета под Иркутском

Информацию подтвердили в Иркутском областном бюро судмедэкспертизы
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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На месте крушения самолета под Иркутском найдены тела всех погибших

На месте крушения самолета под Иркутском найдены тела всех погибших

На месте крушения самолета Ан-12 под Иркутском нашли останки всех девяти погибших и второй черный ящик. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

- В Иркутском областном бюро судмедэкспертизы подтверждено обнаружение тел и останков всех девяти погибших, — рассказали агентству.

Напомним, вечером 3 ноября под Иркутском произошло крушение самолета Ан-12, который выполнял рейс Якутск-Иркутск. Катастрофа произошла всего в трех километрах от городского аэропорта, все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.1 ноября Ан-12 прибыл с грузом в аэропорт п. Кепервеем на Чукотке, а 3 ноября в 16:30 вылетел оттуда без груза по маршруту в Иркутск с дозаправкой и Якутске. В 19:34 того же дня командир самолета сообщил руководителю полета в аэропорту Иркутска о намерении посадить самолет, но уже в 19:54 судно исчезло с радаров. В 19 часов 58 минут самолет упал в районе поселка Пивовариха и загорелся.