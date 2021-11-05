Власти ЕАО назвали законным решение бригады скорой помощи уволиться из-за отказа вакцинироваться от COVID-19

Власти ЕАО прокомментировали решение бригады скорой помощи уволиться из-за отказа вакцинироваться от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В департаменте информполитики губернатора и правительства Еврейской АО назвали законным решение местной бригады скорой помощи уволиться из-за отказать делать прививку от коронавирусной инфекции.

- Законное право работника – освободить занимаемую должность при отсутствии желания вакцинироваться от COVID-19. Во всех отделениях ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" привиты 90% сотрудников, — цитирует сообщение пресс-службы департамента РИА Новости.

Там же сообщили, что среди уволившихся было восемь фельдшеров и пять медсестер.

Напомним, по информации Департамента здравоохранения правительства ЕАО, все сотрудники скорой помощи Облучья отказались от вакцинации от COVID-19 и написали заявление на увольнение. Ситуацию решить пока не удалось. Предполагается, что они будут работать до 15 ноября, затем, из-за отсутствия прививки от ковида, к работе их допускать нельзя. По постановлению Роспотребнадзора по ЕАО, медработники до 15 ноября должны получить первую дозу вакцины.