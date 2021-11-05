Экс-глава МВД Украины объяснил свою отставку разногласиями с властями страны

Арсен Аваков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков назвал причиной своей отставки разногласия с властями страны по некоторым вопросам.

- Я проработал два с лишним года до тех пор, пока не увидел, что моя компетентность... не может реализовать себя дальше. Это послужило причиной отставки. Я не хочу участвовать в вещах, с которыми не согласен, — заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Авакова, он мог заявить о том, что не согласен с какой-либо точкой зрения даже в разговоре с президентом, и «это может не всем нравиться».

Напомним, Арсен Аваков написал заявление об отставке в середине июля 2021 года. Он возглавлял ведомство с момента переворота в 2014 году. Аваков является последним из двух министров предыдущего правительства Украины, который остался в кабините министров при новой власти после переворота. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте прошлого года он также сохранил должность в министерстве.