Большинство энергоблоков ТЭС Украины перестало работать из-за дефицита топлива

На Украине сообщили, что большинство энергоблоков ТЭС страны перестало работать из-за дефицита топлива Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной Рады Иван Крулько сообщил, что большинство энергоблоков на тепловых электростанциях Украины перестало работать из-за дефицита топлива.

- У нас <...> действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику <…> На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива, — сообщил парламентарий в эфире телеканала «Наш».

Он добавил, что из-за дефицита топлива энергоблоки не функционируют.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала поставки угля из Казахстана на Украину, задействовав для этого возможности «Российских железных дорог». По его словам, «РЖД» якобы не подтверждают проезд вагонов с углем через территорию России, поэтому «все поставки в ноябре заблокированы».