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Происшествия5 ноября 2021 10:01

Госдума обсудит дело депутата Рашкина в случае просьбы генпрокурора

Если парламентария нужно будет привлечь к ответственности, то дума выслушает аргументы генерального прокурора, отметил спикер Вячеслав Володин
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Госдума готова обсудить вопрос изъятия депутатского иммунитета у депутата от КПРФ Валерия Рашкина, если поступит соответствующее обращение генпрокурора.

- Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение, — сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24».

Напомним, ночью, 29 октября, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин был задержан с разделанной тушей лося в багажнике в Лысогорском районе Саратовской области. Его подозревают в незаконной охоте. Кроме того, Рашкин отказался от медосвидетельствования - его также подозревают в пьяном вождении авто. Следственный комитет по Саратовской области возбудил уголовное дело по статье «незаконная охота». О том, нашли ли огнестрельное оружие, из которого был убит лось, до сих пор не известно.