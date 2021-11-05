Власти Казахстана опровергли заявление Украины о блокировках поставок угля Россией

Казахстан опроверг заявление Украины о блокировках поставок угля Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мадияр Уакпаев сообщил, что ведомство опровергает заявление Украины о блокировки поставок угля со стороны России.

- Полностью Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны, — цитирует слова пресс-секретарь ТАСС.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала поставки угля из Казахстана на Украину, задействовав для этого возможности «Российских железных дорог». Как утверждает Герус, блокировка поставок происходит из-за того, что «РЖД» не подтверждают проезд вагонов с углем через территорию России.

До этого Герус сообщил, что с 1 ноября 2021 года Россия приостановила поставки угля на Украину.