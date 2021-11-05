В Совете Федерации выступили за продление нерабочих дней еще на неделю

Владимир Круглый выступил за продление нерабочих дней еще на неделю Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый считает, что властям необходимо продлить нерабочие дни еще на неделю.

- На федеральном уровне продление «локдауна» было бы правильно, еще хотя бы на неделю. Уже понятно, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID (в течение нерабочих дней) не будет достигнута, — цитирует политика РИА Новости.

При этом Круглый уточнил, что россияне должны соблюдать все коронавирусные меры. В частности, носить индивидуальные средства защиты, соблюдать дистанцию и прочее.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 40 735 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 8 714 595 таких случаев. Лидером по показателю стала Москва, где заболели 6407 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 3363 случаями заражения. Тройку замыкает Московская область — 2835 случаев. Также за сутки зафиксировано 1 192 летальных исхода. Из больницы выписали 28 605 пациентов.