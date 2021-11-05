Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 64,2%

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 64,2% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве достиг 64,2%.

- По состоянию на 5 ноября, коллективный иммунитет 64%, — говорится в сообщении оперштаба.

Полностью вакцинировались 5 407 890 человек, первый компонент вакцины получили 5 741 863 человека.

В Московской области этот показатель равен 67,3%. Полностью привились 3 871 998 человек, первый компонент получил 4 006 021 гражданин.

Напомним, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 48%. Полный цикл вакцинации был производен более 57 миллионов раз. Первый компонент получили более 60 миллионов человек.

За минувшие сутки в России было выявлено 40 735 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 8 714 595 таких случаев. Лидером по показателю стала Москва, где заболели 6407 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 3363 случаями заражения. Тройку замыкает Московская область — 2835 случаев. Также за сутки зафиксировано 1 192 летальных исхода. Из больницы выписали 28 605 пациентов.