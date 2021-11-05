18 младенцам по ошибке сделали прививки от коронавируса во Вьетнаме

Во Вьетнаме 18 младенцам случайно сделали прививки от коронавируса Фото: REUTERS

Во Вьетнаме 18 младенцам случайно сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил департамент здравоохранения города Ханой, столицы страны.

Там уточнили, что в медицинском пункте одного из городских районов вакцины от коронавируса Pfizer для детей и подростков перепутали с пятикомпонентным препаратом от инфекционных заболеваний. В итоге 18 младенцев были вакцинированы от коронавируса.

Позже их перевели в местную больницу, где малышей осмотрели ведущие специалисты в области педиатрии. Состояние младенцев стабильное. У некоторых наблюдалась повышенная температура, покраснения и припухлости в области укола.

Минздрав страны поручил депздраву столицы выяснить обстоятельства произошедшего и принять соответствующие меры.

Ранее в испанской провинции Севилья восемь учителей местной школы из-за врачебной ошибки получили сразу по шесть доз вакцины от коронавируса производства Pfizer. Преподаватели были вакцинированы в прошлую пятницу, 4 июня. Всем им вкололи по целой ампуле препарата, рассчитанной на шесть доз. Тем не менее ни у кого из учителей не проявилось никаких сильных побочных эффектов.