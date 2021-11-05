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Здоровье5 ноября 2021 13:32

Голикова сообщила, что в 10 регионах России ситуация с коронавирусом осложнилась

Речь идет о Белгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской, Магаданской областях, Красноярском крае, Республиках Татарстан, Тыва, Чувашия
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Татьяна Голикова

Татьяна Голикова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что за прошедшую неделю ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в десяти регионах страны.

- Ситуация осложнилась в 10 субъектах Российской Федерации. Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия, — сообщила она.

Напомним, Татьяна Голикова считает, что сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции зависят от вакцинации населения и борьбы с фальсификацией COVID-сертификатов.

За минувшие сутки в России было выявлено 40 735 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 8 714 595 таких случаев. Лидером по показателю стала Москва, где заболели 6407 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 3363 случаями заражения. Тройку замыкает Московская область — 2835 случаев. Также за сутки зафиксировано 1 192 летальных исхода. Из больницы выписали 28 605 пациентов.