Украина заключила контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР

Украина заключила контракты c Польшей, США и ЮАР по поставкам угля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что страна заключила контракты на поставки угля из Польши, Соединенных Штатов Америки и Южно-Африканской Республики.

- Украинские компании уже заключили контракты на поставки угля из Польши, США, ЮАР, — сообщил украинский министр в ходе часа вопросов к правительству в Раде.

Он отметил, что стоимость импортного угля достигает 300 долларов за тонну. Как рассказал Галущенко, в ноябре украинские шахты планируют добыть 1,5 миллиона тонн угля.

Ранее депутат Верховной Рады Иван Крулько сообщил, что большинство энергоблоков на тепловых электростанциях Украины перестало работать из-за дефицита топлива. В частности, не функционируют 51 энергоблок из 88.

До этого глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала поставки угля из Казахстана на Украину, задействовав для этого возможности «Российских железных дорог». По его словам, «РЖД» якобы не подтверждают проезд вагонов с углем через территорию России, поэтому «все поставки в ноябре заблокированы». Позже власти Казахстана опровергли данную информацию.