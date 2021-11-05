Полиция возбудила уголовное дело после нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве

В Москве возбудили уголовное дело после нападения на мужчину с ребенком

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

- Полицейскими реализуется весь необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание злоумышленников, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

До этого сообщалось, что полиция проводит проверку. По предварительным данным, пострадавших нет. По записям с камер устанавливали участников конфликта.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, где четверо неизвестных нападают на мужчину с ребенком. На записи слышен диалог, в ходе которого последний призывает нападающих успокоиться, так как они могут напугать ребенка. Однако конфликт продолжился. Видео вызвало гнев комментаторов Сети. Причина конфликта до сих пор неизвестна.