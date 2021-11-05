Дипломат из России найден мертвым у посольства РФ в Берлине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский дипломат найден мертвым у посольства РФ в Берлине. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel. По информации издания, тело было обнаружено еще 19 октября утром.

Сотрудники службы спасения попытались реанимировать мужчину. Однако их попытки оказались безуспешными.

Предположительно, мужчина упал с верхнего этажа посольского здания на улице Беренштрассе в берлинском районе Митте. Согласно официальному дипломатическому списку, мужчина был аккредитован вторым секретарем посольства в Берлине с лета 2019 года. Погибшему было 35 лет.

Издание сообщило, что прокурор не смог провести расследование смерти, так как у мужчины был дипломатический статус.

В Министерстве иностранных дел Германии сообщили, что в курсе произошедшего, пишет РИА Новости. Представитель внешнеполитического ведомства отказался комментировать инцидент, мотивируя это "защитой личных данных".