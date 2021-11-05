Адвокат Януковича опроверг сообщение о том, что политика подозревают в создании ОПГ

Виктор Янукович Фото: Евгения ГУСЕВА

Адвокат бывшего украинского лидера Виктора Януковича опроверг информацию о том, что политика обвиняют в создании организованной преступной группы. По его словам, экс-президент Украины не получал таких соощений.

По мнению юриста, это "очередной фейк".

Ранее появилась информация, что следователь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины предъявил обвинение бывшего украинскому лидеру Виктору Януковичу в организации ОПГ. Сообщалось, что по версии следствия, в преступную группу входили бывшие сотрудники МВД, Службы безопасности (СБУ) и вооруженных сил. Они подозреваются в тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных во время акций протеста в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года. По мнению следствия, действия группы привели к 67 жертвам.

В 2017 году Виктору Януковичу предъявили обвинение в участии в Конституционном перевороте в 2010 году. Как сообщал генеральный прокурор Юрий Луценко, «Конституционный переворот который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства». Следствие полагало, что поправки в Конституцию Украины были приняты незаконно.