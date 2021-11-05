Видео начала конфликта молодого отца с кавказцами в Новой Москве опубликовали очевидцы Фото: Кирилл ЧАЩИН

Очевидцы сняли на видео начало конфликта в Москве, в ходе которого кавказцы избили молодого отца, гулявшего вместе с ребенком.

Потасовка, по всей видимости, началась со словесной перепалки в тот момент, когда мужчина с ребенком на шее переходил дорогу. Затем несколько кавказцев побежали за молодым отцом, остальные за прохожим, который шел рядом.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Новой Москве лица кавказской национальности схлестнулись с молодым мужчиной, который шел по улице со своим малолетним сыном. Мужчина предложил выяснить отношения один на один, чтобы не напугать ребенка, но в ответ услышал только оскорбления. Испуганный мальчик отбежал на несколько метров и наблюдал, как избивают его отца.

В результате полицийские организовали проверку. После драки было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».