Генпрокуратура РФ сочла решение суда Нидерландов по делу ЮКОСа подтверждением независимости правосудия Фото: Федор САВИНЦЕВ/ТАСС

Генеральная прокуратура России отреагировала на решение суда Нидерландов об отмене назначенной ранее выплаты бывшим акционерам ЮКОСа в размере 50 миллиардов долларов. Ведомство поприветствовала решение суда, отметив вместе с тем, что он не в полной мере прислушался к позиции РФ.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации приветствует решение Верховного суда Нидерландов, подтверждающее принципы верховенства права и независимости правосудия. Бывшие российские функционеры, которые незаконным образом завладели ЮКОСом и затем вывели деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили процессуальное мошенничество при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже в Гааге», – сообщили kp.ru в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ведомство отметило, что аргумента российской стороны убедительно доказывают необходимость полной отмены арбитражных решений уже сейчас. Как отметили в Генпрокуратуре, Москва надеется, что Апелляционный суд Амстердама расценит спорные вопросы в соответствии с международным правом и примет исчерпывающие меры для защиты законных интересов российских налогоплательщиков.

Как писал сайт kp.ru, Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда, согласно которому Россия должна была выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.