Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 ноября 2021 15:54

Посольство РФ назвало некорректными спекуляции СМИ на гибели российского дипломата в Берлине

Все формальности, связанные с отправкой тела россиянина на родину, были оперативно улажены, отметили в дипмиссии
Абдулла ШАКИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Посольство РФ назвало некорректными спекуляции СМИ на гибели российского дипломата в Берлине

Посольство РФ назвало некорректными спекуляции СМИ на гибели российского дипломата в Берлине

Фото: ТАСС

Сообщения различных западных СМИ о смерти российского дипломата в Берлине являются абсолютно некорректными, заявили в посольстве России в Германии.

«Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными», – сказали журналистам в диппредставительстве.

Как отметили в посольстве, все формальности, связанные с отправкой тела россиянина, были оперативно решены с правоохранительными органами и медицинскими службами ФРГ.

Напомним, российский дипломат был найден мертвым у посольства РФ в Берлине еще 19 октября 2021. Сотрудники службы спасения попытались реанимировать мужчину, однако их попытки оказались безуспешными. Предположительно, мужчина упал с верхнего этажа посольского здания на улице Беренштрассе в берлинском районе Митте. Согласно официальному дипломатическому списку, мужчина был аккредитован вторым секретарем посольства в Берлине с лета 2019 года. Погибшему было 35 лет.