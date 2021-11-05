Посольство РФ назвало некорректными спекуляции СМИ на гибели российского дипломата в Берлине Фото: ТАСС

Сообщения различных западных СМИ о смерти российского дипломата в Берлине являются абсолютно некорректными, заявили в посольстве России в Германии.

«Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными», – сказали журналистам в диппредставительстве.

Как отметили в посольстве, все формальности, связанные с отправкой тела россиянина, были оперативно решены с правоохранительными органами и медицинскими службами ФРГ.

Напомним, российский дипломат был найден мертвым у посольства РФ в Берлине еще 19 октября 2021. Сотрудники службы спасения попытались реанимировать мужчину, однако их попытки оказались безуспешными. Предположительно, мужчина упал с верхнего этажа посольского здания на улице Беренштрассе в берлинском районе Митте. Согласно официальному дипломатическому списку, мужчина был аккредитован вторым секретарем посольства в Берлине с лета 2019 года. Погибшему было 35 лет.