Pfizer заявила, что ее лекарство снижает риск госпитализации при коронавирусе на 89%

Pfizer заявила об эффективности своего лекарства от коронавируса Фото: REUTERS

Лекарство от коронавируса в капсулах, разработанное компанией Pfizer, на 89% снижает риск госпитализации и летальных случаев при COVID-19, заявляет разработчик. Такие результаты показало исследование препарата, проведенное компанией.

«Промежуточный анализ показал снижение риска госпитализации или смерти в связи с COVID-19 на 89% в течение трех дней с момента появления симптомов», – сказано на сайте Pfizer.

Исследование проводилось среди 1 200 добровольцах. Сообщается, что никто из получавших лекарство не умер, тогда как среди принимавших плацебо скончались 10 человек. Как считает исполнительный директор компании Альберта Бурла, если препарат будет одобрен, то его применение позволит избежать 9 из 10 госпитализаций больных коронавирусом.

Как писал сайт kp.ru, ранее заместитель главы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, почему вакцины от коронавируса есть, а лекарств нет.