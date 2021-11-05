В белорусском парламенте заявили, что давно признали Крым частью России Фото: Архив "КП"

Минск давно признал Крым частью России, несмотря на отсутствие каких-то политических заявлений, сказал председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.

«И де-факто, и де-юре Крым давно был признан белорусской стороной российским. Единственное, не было какого-то политического заявления, чтобы формализовать это для российского медийного пространства. Тем не менее несколько раз президент заявлял, что это политическая реальность», – заявил Савиных в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он отметил, что белорусский лидер Александр Лукашенко, говоря президенту России Владимиру Путину о желании посетить Крым, «недвусмысленно объявил» о признании полуострова частью РФ.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия признает Крым территорией России, когда«последний российский олигарх» начнет поставлять туда продукцию.

Как писал сайт kp.ru, накануне белорусский президент попросил Путина показать ему Крым.