Россиянки Анна Щербакова и Майя Хромых проиграли бельгийке короткую программу на Гран-При Италии

Майя Хромых и Анна Щербакова на тренировке перед этапом Гран-При в Италии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в пятницу, 5 ноября, в Турине стартовал третий этап серии Гран-При по фигурному катанию 2021. В бой в женской части соревнований у сборной России пошли три спортсменки - дебютантка Майя Хромых, чемпионка Европы 2019 Софья Самодурова и чемпионка мира 2021 Анна Щербакова.

По итогам первого дня соревнований в лидерах оказалась Луна Хендрикс из Бельгии, сообщает "КП-Спорт". Фигуристка из Бельгии получила 73,52 балла за свое выступление. Второе место по итогам короткой программы у Майи Хромых - 72,04 балла. А у Анны Щербаковой после ее ошибки - 71,73 и только третья позиция. Третья фигуристка из России Софья Самодурова сорвала свое выступление, получив только 58,68 балла от судей.

Завтра, 6 ноября, в Турине пройдет второй день соревнований. Девушки представят произвольные программы.