Напавшие на мужчину с ребенком в Москве кавказцы ударили маленького мальчика по лицу Фото: Кирилл ЧАЩИН

Мужчина, подвергшийся избиению в Новой Москве группой кавказцев, рассказал столичной прокуратуре подробности инцидента. По его словам, нападавшие имели при себе оружие, один из них нанес его малолетнему сыну удар по лицу.

«Со слов отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож», – сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что мальчику четыре года.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Новой Москве лица кавказской национальности схлестнулись с молодым мужчиной, который шел по улице со своим малолетним сыном. Мужчина предложил выяснить отношения один на один, чтобы не напугать ребенка, но в ответ услышал только оскорбления. Испуганный мальчик отбежал на несколько метров и наблюдал, как избивают его отца.

В результате полицийские организовали проверку. После драки было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».