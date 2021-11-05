Грета Тунберг вывела тысячи экоактивистов на акцию протеста в Глазго

Грета Тунберг вывела экоактивистов на акцию протеста в Глазго Фото: REUTERS

Шведская экоактивистка Грета Тунберг возглавила в пятницу, 5 ноября, акцию протеста в шотландском Глазго. На нее вышли несколько тысяч сторонников Тунберг, требующие от участников конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата сохранить планету.

Митингующие держат в курках транспаранты с надписями «У нас нет запасной планеты», «Защитим будущее» и «Нет ископаемому топливу». В числе демонстрантов большое количество школьников – ради участия в мероприятии они пропустили занятия, несмотря на призывы министра образования Великобритания Надима Захави не делать этого.

Сама Тунберг ранее обвинила ранее делегатов конференции в Глазго в лицемерии, высказав сомнение в эффективности проводимых под эгидой ООН встреч и назвав их «бесконечным бла-бла-бла».

Напомним, 26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата формально открылась в Глазго в воскресенье, 31 октября. Ее начали с минуты молчания в память жертв пандемии коронавируса.

Президент России Владимир Путин выступил к участникам конференции с видеообращением.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре 2021 Грета Тунберг призвала к решению экологических проблем на многотысячной демонстрации в Берлине.