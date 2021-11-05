Пекин обвинил Вашингтон в раздувании «китайской угрозы» Фото: REUTERS

Китай выразил протест в связи с докладом Соединенных Штатов о развитии вооруженных сил КНР. Власти Поднебесной обвинили США в необоснованной критике Китая за наращивание ядерного его потенциала.

«Китай выражает решительный протест вмешательству во внутренние дела КНР на Тайване…Китай проводит оборонительную политику национальной обороны и военную стратегию активной обороны. Военное развитие Китая направлено исключительно на поддержание национального суверенитета, безопасности и интересов развития. Оно не нацелено на какую-либо страну и будет пресекать любые попытки поставить под угрозу региональный мир, стабильность и процветание», – сказано в заявлении главы Министерства национальной обороны страны У Цяня, опубликованном на сайте ведомства.

Как отметили в Минобороны Китая, США в последние годы ускорили развитие ядерного, космического и гиперзвукового вооружения, «бессовестно выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности». Пекин заявил, что Соединенные Штаты «являются крупнейшим источником глобальных ядерных угроз».

Что касается Тайваня, то здесь Минобороны Китая отметило, что остров – это неотъемлемая часть территории КНР. В ведомстве заявили о недопустимости розыгрыша Вашингтоном «тайваньской карты» для использования острова в качестве инструмента контроля над Китаем.

«Мы должны предупредить США, что любые попытки и действия, направленные на вмешательство во внутренние дела Китая и запугивание, приведут к кровопролитию», – заклюили в Минобороны КНР.

Как писал сайт kp.ru, заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что в ближайшие годы Китай может превзойти по военной мощи Россию и Соединенные Штаты.