Меркель призвала власти Германии поддерживать диалог с Россией Фото: REUTERS

Германии необходимо поддерживать диалог с Россией, поскольку отношения двух стран всегда были особенными, заявила временно исполняющий обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель на вручении ей медали Вальтера Ратенау.

«Нам нужно оставаться в диалоге с Россией. Отношения Германии и России всегда были особенными», – сказала политик.

Меркель отметила, что Германия и Франция продолжают работу по урегулированию военного конфликта на юго-востоке Украины в рамках минских соглашений. Несмотря на то, что события в Донбассе и Крыму «глубоко потрясли европейский порядок», они не должны исключать диалог с Россией, добавила она.

Напомним, ранее Меркель вспомнила о первом выступлении президента России Владимира Путина в немецком парламенте в 2001 году, признавшись, что еще тогда ощутила разногласия с российским лидером.

Как писал сайт kp.ru, политик сообщила о своем намерении покинуть политику после выборов в Бундестаг в 2021 году. Она заявила, что ее преемник на посту председателя Христианско-демократического союза Армин Лашет может стать новым главой правительства.