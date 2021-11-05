Украинский депутат продаст с аукциона нарисованный им портрет Путина Фото: кадр из видео

Депутат Городского совета Львова Юрий Грынив заявил о намерении продать нарисованный им портрет президента России Владимира Путина. Работа будет выставлена автором на аукционе.

В своем Facebook Грынив разместил фотографию портрета, сообщив, что приобрести рисунок хотят много его знакомых. Стартовая цена лота составляет одну гривну.

Депутат пообещал задекларировать доход от продажи портрета и направить все вырученные средства волонтерам.

Как писал сайт kp.ru, Юрий Грынив нарисовал портрет российского лидера Владимира Путина во время заседания Львовского городского совета. Депутат «набросал» контур портрета с телефона, а остальные детали добавил от себя. Украинские журналисты остались недовольны, что парламентарий изобразил на листке бумаге президента страны, к которой Киев имеет претензии.