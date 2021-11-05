Задержан третий участник нападения на мужчину с ребенком в Москве Фото: кадр из видео

Сотрудники полиции задержали третьего участника конфликта в Новой Москве, в ходе которого группа кавказцев избила мужчину на глазах у его малолетнего сына.

«В Москве задержан третий участник конфликта в микрорайоне Новые Ватутинки», – сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД столицы.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Новой Москве лица кавказской национальности схлестнулись с молодым мужчиной, который шел по улице со своим малолетним сыном. Мужчина предложил выяснить отношения один на один, чтобы не напугать ребенка, но в ответ услышал только оскорбления. Испуганный мальчик отбежал на несколько метров и наблюдал, как избивают его отца.

В результате полицийские организовали проверку. После драки было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Мужчина, подвергшийся избиению в Новой Москве группой кавказцев, рассказал, что нападавшие имели при себе оружие, а один из них нанес его малолетнему сыну удар по лицу.