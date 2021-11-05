РЖД опровергли заявление украинского депутата о блокировке поставок угля из Казахстана Фото: REUTERS

«Российские железные дороги» никак не ограничивают поставки угля из Казахстана на Украину, заявили в пресс-службе перевозчика.

«Никаких искусственных ограничений со стороны РЖД в перевозках грузов из Казахстана нет», – передает ТАСС сообщение компании.

Как рассказали в РЖД, в настоящее время спрос на транспортировку угля в западном направлении растет, в том числе со стороны российских и казахстанских грузоотправителей.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала поставки угля из Казахстана на Украину, задействовав для этого возможности «Российских железных дорог». Как утверждает депутат, блокировка поставок происходит из-за того, что РЖД не подтверждают проезд вагонов с углем через территорию России.

Между тем власти Казахстана также опровергли обвинения Геруса.