Посольство России сообщило, что есть шанс возобновить выдачу виз США в Москве

Посольство США в Москве прекратило выдавать россиянам визы Фото: REUTERS

Российские дипломаты ведут переговоры с коллегами из госдепартамента США, чтобы решить проблему с выдачей американских виз в Москве, и шанс договориться о возобновлении приема заявок и оформления виз существует. Об этом рассказал советник-посланник посольства России в Вашингтоне Сергей Кошелев в эфире международного спутникового телеканала RTVI.

Он подчеркнул, что российская сторона «готова разговаривать и находить компромиссы», «учитывать мнения и слышать партнеров», однако Москва ожидает такого же подхода и от коллег в Штатах.

«Дипломатия – это искусство переговоров, это искусство договариваться. До тех пор, пока дипломаты разговаривают, есть шанс, что мы решим эту проблему», - сказал Сергей Кошелев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в госдепартаменте США граждан России причислили к категории Homeless Nationalities – «бездомные национальности». К этой категории, в частности, относятся граждане государств, на территории которых у Штатов нет консульского представительства. Поэтому россиянам, которым по каким-либо причинам необходимо посетить Соединенные Штаты, нужно сначала съездить в Польшу, чтобы оформить заявку на получение американской визы в Варшаве.

Позже в госдепе заявили, что на фоне сокращения дипломатического персонала работа американского посольства в России сведется исключительно к выполнению технических функций.