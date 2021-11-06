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Происшествия6 ноября 2021 1:45

Бразильская певица Марилия Мендонса погибла при крушении самолета

Жертвами авиакатастрофы стали пять человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Певице Марилии Мендонсе было всего 26 лет

Певице Марилии Мендонсе было всего 26 лет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярная бразильская певица Марилия Мендонса стала одной из пяти жертв крушения небольшого частного самолета, который накануне разбился в штате Минас-Жерайс, передает телеканал Globo News со ссылкой на представителей спасательных служб Бразилии.

Отмечается, что воздушное судно по невыясненным пока причинам упало в сельской местности. На месте крушения работают спасатели и сотрудники полиции, следователи.

«Певица Марилия Мендонса среди жертв», - приводит канал слова своего собеседника.

Агент исполнительницы тоже подтвердил ее гибель, а также уточнил: в этой авиакатастрофе погибли также ее родной дядя, продюсер и двое пилотов. Певице Марилии Мендонсе было всего 26 лет. В 2019 году она стала лауреатом престижной музыкальной премии Grammy Latino.

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