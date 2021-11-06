Новым главным тренером «Барселоны» стал Хави Эрнандес

Хави Эрнандес стал новым главным тренером «Барселоны» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новым главным тренером испанского футбольного клуба «Барселона» стал бывший игрок команды Хави Эрнандес, который этого назначения тренировал катарский «Аль-Садд». Контракт руководства каталонцев с Хави заключен до лета 2024 года, сообщает на своем сайте пресс-служба «Барселоны».

Стоит отметить, что это достаточно ожидаемая новость, поскольку буквально через несколько часов после известия об отставке наставника команды Рональда Кумана сообщалось, что представители «Барселоны» ведут телефонные переговоры с 41-летним Харви, под руководством которого «Аль-Садд» в прошлом сезоне не проиграл ни одного матча и стал чемпионом Катара.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Куман был уволен с должности главного тренера «Барселоны» 27 октября. Такое решение было принято после того, как каталонцы в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано» проиграли со счетом 0:1.