Присяжные в США признали гражданина Китая виновным в промышленном шпионаже

Суд в штате Огайо признал гражданина Китая Сюй Яньцзюня виновным в промышленном шпионаже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Присяжные заседатели суда в американском городе Цинциннати (штат Огайо) признали гражданина Китая Сюй Яньцзюня виновным в промышленном шпионаже, преступном сговоре с целью узнать тайны самолетостроения Соединенных Штатов и продаже секретной информации.

По версии Минюста США, Яньцзюнь на протяжении восьми лет, с 2013 года, целенаправленно искал работников в американской авиационной индустрии и приглашал их в КНР, где пытался за большие гонорары выведать секретную информацию. Предполагаемый китайский разведчик признан виновным по всем пунктам обвинения. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

«Расследование, арест и успешное привлечение к ответственности разведчика министерства государственной безопасности Китая — это победа для американского народа и разведсообщества США», - цитирует ТАСС заявление сотрудника ФБР Джея Уильямса Риверса.

К слову, как писал сайт kp.ru, после того, как Вашингтон обвинил Пекин в промышленном шпионаже и краже американских технологий, из Штатов выехали более тысячи китайских ученых.