Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на сумму свыше 1 трлн доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Палата представителей Конгресса США в пятницу, 5 ноября, утвердила план развития инфраструктуры страны в объеме свыше 1 трлн долларов.

Соответствующую инициативу одобрил Сенат Конгресса в августе, а теперь ее должен утвердить президента США Джо Байдена, который. Ранее в Белом доме уже сообщили, что американский лидер подпишет план в ближайшее время.

Как заявили в Белого дома, глава государства до позднего вечера по телефону общался с конгрессменами, обсуждая важность утверждения инициативы. Данный законопроект не хотели поддерживать представители прогрессивного крыла Демократической партии в нижней палате до последнего.

План предполагает выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры в объеме 550 млрд долларов в течение пяти лет.

Общий объем плана составляет 1,2 трлн долларов. Проект предусматривает выделение 110 млрд долларов на строительство дорог и мостов, а также 39 млрд долларов собираются потратить на модернизацию общественного транспорта и 11 млрд долларов - на программу транспортной безопасности. Кроме того, 42 млрд долларов выделят на развитие портов и воздушных гаваней, а 55 млрд пойдут на систему питьевой воды и еще 65 млрд долларов - на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено. Запланировано выделение 73 млрд долларов на транспортировку экологически чистой энергии.