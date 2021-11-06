Экс-секретарь СНБО Украины заявил о подготовке к веерным отключениям электричества в стране Фото: REUTERS

Украина готовится к веерным отключениям электричества. Такое заявление сделал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) незалежной Александр Данилюк.

Экс-секретарь СНБО опубликовал фото в Facebook с объявлением для жителей села Подгайное в Киевской области, в котором предупреждают о плановых отключениях электричества в ноябре текущего года. Данилюк сообщил, что подобные объявления стали «массово» появляться в селах Киевской и Хмельницкой областей. «Людей предупреждают, что, начиная с 17 ноября, через день будут выключать свет с восьми утра до шести вечера», - написал он.

Как отметил Данилюк, молодежь еще не знакома с таким явлением, а вот люди старшего возраста должны хорошо это помнить. «Так в 90-е боролись с нехваткой энергоносителей – тупо отрубали электричество по всей стране на несколько часов ежедневно. Очевидно, действующая власть решила не изобретать велосипед и действовать старыми методами…Вэлкам ту 90-е», - заявил он, предположив, что такой режим будет введен по всей Украине.

Данилюк указал на то, что такие меры ведут к отключениям промышленных предприятий, малый и средний бизнес «загонят под ковер еще глубже», а в условиях локдауна картина «получится совсем апокалиптической».