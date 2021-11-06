Американский ученый заявил о возможности новой гражданской войны в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США сегодня находятся в состоянии культурной войны, которая может перерасти в гражданскую. Такое мнение высказал профессор философии Университета Де Поля (Чикаго, США) Джейсон Хилл.

Американский профессор, который является темнокожим ямайцем Хилл, полагает, что проблема расизма в США на сегодняшний день решена, однако в последнее время неомарксисты и сторонники Black Lives Matter (BLM) активно борются с «превосходством белых» и «белыми» привилегиями, и именно это противостояние достигло огромных масштабов.

По его словам, сторонники движения BLM хотят стереть белых людей с лица земли. «По мнению сторонников критической расовой теории, белые младенцы являются расистами, даже не подозревая об этом», - приводит слова профессора «Лента.ру».

Хилл назвал текущее положение дел опасным. Как он отметил, в США уничтожаются свободы и создаются препятствия для развития целого поколения белых граждан, права которых ущемляются уже сегодня. Он призывает скорее отказаться, чтобы западная цивилизация смогла вообще выжить.

Напомним, движение Black Lives Matter в защиту прав афроамериканцев появилось в 2013 году, и стало всемирно известным в 2020 году на фоне громких протестов в США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.