Ученые нашли способ защититься от тяжелой формы коронавируса

The Telegraph: введение витамина C внутривенно помогает от тяжелой формы коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Внутреннее введение витамина C помогает защититься от тяжелой формы коронавирусной инфекции и быстрее выздороветь. К такому выводу пришла международная группа ученых в результате 12 клинических испытаний.

Как передает The Telegraph, в ходе исследований оказалось, что уколы с витамином C помогают повысить уровень кислорода в крови, а также ускорить восстановление организма и подавить воспаление. В рамках одного из исследований, проведенного в Ухане, выяснилось, что антиоксидант на 70% ускоряет выздоровление от симптомов болезни по сравнению с плацебо.

«Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от шести до 24 граммов внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления», - сообщил соавтор исследования Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии.

Уточняется, что один грамм витамина C содержится в 20 апельсинах, поэтому оправданно его внутренние введение вещества. Соавтор исследования доктор Марсела Вискайчипи из Имперского колледжа в Лондоне отметила важность проверки уровня данного микронутриента в каждой больнице для решения о назначении дозировки и оптимизации лечения.

Тем не менее ученые отметили, что результаты исследования не говорят о нахождении панацеи при лечении от коронавируса, поскольку необходимо провести более масштабное изучение. Авторы также призвали не использовать витамин C для профилактики COVID-19, а принимать витамин D.