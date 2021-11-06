Порошенко считает, что украинцы "сбросили розовые очки" по поводу Зеленского

Петр Порошенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы уже «сбросили розовые очки» по поводу нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.

Как заявил политик в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера», в 2019 году жители Украины возлагали надежду на нового украинского лидера, однако их ожидания не оправдались. «Народ уже сбросил розовые очки, и та надежда, которую они лелеяли в 2019 году, связанная с Зеленским, полностью сменилась разочарованием», – заявил бывший президент незалежной.

Напомним, накануне Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков, сместив бывшего главу государства Порошенко. Как свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова, среди кандидатов на должность президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, опрошенные называли Владимира Зеленского (31,9%), Петра Порошенко (31,6%), Виктора Медведчука (24,7%), Юрия Бойко (24,0%).

Кроме того, чуть более 40% респондентов заявили, что нынешняя украинская власть никак не отличается от предыдущей, а более 36% респондентов считают, что нынешняя власть хуже предыдущей.