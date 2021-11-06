МИД: военная активность России в Крыму не превышает оборонительных потребностей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военная активность России на Крымском полуострове не превышает оборонительных потребностей страны и является фактором стабильности в регионе. Такое заявление в субботу, 6 ноября, сделал замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

Как отметил дипломат, во время заседаний Первого комитета, которые проходили в Нью-Йорке в октябре и ноября текущего года, Украина и Грузия вновь намеревались обвинить Россию в агрессии и оккупации. Белоусов уточнили, что обвинения касались чрезмерной военной деятельности в Крыму, а также прилегающей акватории Азовского и Черного морей.

«Опять говорилось, что военное присутствие в Крыму и акватории этих двух морей серьезно подрывает региональную безопасность, то есть европейскую, и что это даже представляет угрозу для глобальной безопасности», - заявил российский дипломат.

Белоусов назвал такие обвинения беспочвенными, отметив, что военное присутствие России в регионе абсолютно легитимно, поскольку полуостров является частью страны.

Напомним, днем ранее, 5 ноября, в Госдепе заявили о «необычной активности» Вооруженных сил России на границе с Украиной. В российском посольстве в Вашингтоне отметили озадаченность такой обеспокоенностью США, призвав «посмотреть в зеркало». Как отметили российские дипломаты, американские военнослужащие «безрассудно разгуливают» во всем мире и оставляют после себя хаос.