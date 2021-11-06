Минэнерго Белоруссии заявило о возобновлении поставок электроэнергии на Украину Фото: "КП" Архив

Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, которые будут осуществляться в течение ноября текущего года. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии.

«Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что график поставок электроэнергии сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей. Речь идет о режиме работы энергосистемы и мощностях генерирующего оборудования.

Как писал сайт kp.ru, на сайте «Укрэнерго» появились результаты аукциона, согласно которому украинская госкомпания «Энергоатом» приобрела 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта в ноябре электроэнергии из Белоруссии, а украинская «Электро комьюнити» выкупила 15 МВт.

Напомним, Национальная комиссия Украины продлила запрет на экспорт электроэнергии из России и Белоруссию до 1 ноября 2021 года. Позже в Минэнерго незалежной сообщило, что Киев не будет возобновлять импорт электричества из этих стран и с ноября, поскольку запасов угля для отопительного сезона достаточно, однако через некоторое время ведомство заявило о нехватке угля.