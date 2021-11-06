Найденный мертвым в Берлине российский дипломат оказался сыном генерала ФСБ Фото: REUTERS

Российский дипломат, найденный мертвым в Берлине, оказался сыном начальника управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по защите конституционного строя генерал-лейтенанта Алексея Жало.

Как передает «Коммерсантъ», предварительно, дипломат Кирилл Жало выпал с одного из верхних этажей здания российского посольства на Беренштрассе в районе Митте в немецкой столице. С лета 2019 года он был аккредитован как второй секретарь дипмиссии, однако позже в нем заподозрили сотрудника спецслужб под прикрытием. При этом в период с 1 по 4 ноября его имя было удалено из дипломатического списка Министерства иностранных дел Германии.

Тело дипломата передано в Россию, которая не разрешила проводить вскрытие на территории Германии. Российское посольство в Берлине по этическим соображениям отказалось комментировать произошедшие. Министерство иностранных дел ФРГ также не дало комментариев.

«Прошу о понимании, что по причинам защиты личных данных скончавшегося и близких я не могу привести другие детали», - приводит РИА Новости слова представителя внешнеполитического ведомства Германии Кристофера Бургера.

Тело секретаря российского посольство было обнаружено на тротуаре перед зданием дипмиссии в Берлине. По предварительным данным, дипломат выпал из окна.