Шавкат Мирзиёев принес присягу и официально вступил в должность президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев Фото: Facebook

Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу, 6 ноября, принял присягу и официально вступил в должность. Все произошло на совместном заседании обеих палат парламента республики. На выборах глава государства набрал 80,12 процентов голосов.

Церемония проходила в большом зале заседаний в новом здании Сената, отделка которого завершилась в пятницу, 5 ноября. В зал, где проходила церемония, впервые были внесены штандарт и знак президента Узбекистана, которые были утверждены в октябре текущего года. Шавкату Мирзиёеву торжественно вручили новое удостоверение президента Узбекистана.

После принесения присяги вступившему в должность президенту были вручены учрежденные нагрудный знак и штандарт, и глава государства начал свое выступление с докладом.

Напомним, на пост президента Узбекистана претендовали пять кандидатов, в том числе действующего главы государства. Для победы необходимо было набрать свыше 50 процентов голосов избирателей. Порог явки составлял 33 процента.