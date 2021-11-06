Умер старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор Сиган, работавший с Левитаном

Скончался диктор Леонид Сиган, который работал вместе с Левитаном. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор (Леонид) Сиган умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает радио Sputnik .

Сиган – журналист и радиоведущий, пришел в профессию в 1943 году. Тогда Лейзору Сигану было 20 лет. Он вел радиопередачи Союза польских патриотов, позже работал диктором польской редакции Московского радио.

Лейзор Сиган работал вместе с Юрием Левитаном. Именно Сиган первым сообщил в эфире об освобождении Варшавы 17 января 1945 года. Этот эфир он называл самым важным в своей жизни.

До недавнего времени Сиган оставался активным журналистом международного агентства Sputnik.

Лейзор Сиган имеет российские и польские государственные награды, он удостоен звания заслуженного работника культуры Российской Федерации и звания «Заслуженный деятель польской культуры», лауреат Премии Попова.