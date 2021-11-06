В России за сутки в 17 раз увеличилась площадь лесных пожаров

На территории РФ за сутки в 17 раз увеличилась площадь лесных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Площадь лесных пожаров на территории РФ по информации на полночь 6 ноября составили 1622 га, информирует ФБУ «Авиалесоохрана». За сутки площадь пожаров увеличилась в 17 раз: по состоянию на 5 ноября общая площадь очагов лесных пожаров была чуть более 90 га.

За сутки лесопожарные службы потушили 119 га лесных пожаров в Севастополе, Еврейской автономной области, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Тюменской и Оренбургской областях, сообщает ведомство.

Четыре пожара бушуют в Хабаровском крае, огонь прошел в общей сложности 1 621 га.

Режим ЧС в связи с лесными пожарами не объявляли, но в восьми регионах введен особый противопожарный режим. Он действует на всей территории Свердловской области, города Севастополь, Республики Крым, Еврейской автономной области, в 17 муниципальных районах Краснодарского края, в 1 муниципальном районе Республики Дагестан, в 1 муниципальном районе Курганской области, в 6 муниципальных районах Хабаровского края.

Ранее на kp.ru рассказывалось о приютской собаке, которая спасла во время лесных пожаров в Австралии более ста коал и получила за это официальную награду.