Захарова назвала шокирующими сообщения СМИ об избиении мигрантов на границах Евросоюза

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Материалы немецких СМИ об избиении мигрантов на хорватской границе демонстрируют, как в Евросоюзе реализуются «высокие правочеловеческие стандарты». Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что ранее в СМИ появилась информация о том, как на хорватской границе «мужчины спортивного телосложения в специальной униформе без опознавательных знаков» избивают дубинками мигрантов, прибывших из стран Южной Азии.

«Не так давно немецкие СМИ опубликовали шокирующие расследование и видео с границ Евросоюза. Эти материалы наглядно демонстрируют, как "высокие правочеловеческие стандарты" в "полном соответствии с ценностями Европы" применяются на практике», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова также указала на то, что, по данным СМИ, для выдавливания мигрантов за границы Евросоюза создаются специальные команды, составленные из сотрудников особых отделов полиций стран ЕС, и на «защиту границ» выделено 532 млн евро.

«Очевидно, часть этих денег пошла на содержание "команд". Более того, граждане ЕС, уверены журналисты, платят даже за униформы этих вышибал, приобретая их на общеесовские налоги», - отметила она.

Напомним, ранее Европейский союз заявил о введении новых санкций в отношении Белоруссии из-за ситуации с мигрантами. Незадолго до этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко использует нелегальных мигрантов в качестве инструмента для оказания давления на ЕС.